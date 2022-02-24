مستشار الرئيس: الربو أكثر الأمراض التنفسية انتشارًا على مستوى العالم

كتب- أحمد جمعة:

تصوير - هاني رجب:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية، وأستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إن الربو يُعد من أكثر الأمراض التنفسية المزمنة انتشارًا على مستوى العالم.

وأضاف تاج الدين، خلال مؤتمر صحفي عقدته إحدى شركات الأدوية، اليوم الخميس، أن الربو يُلقي بأعباء صحية واقتصادية كبيرة على المرضى الذي يعانون منه.

ويعاني من الربو حوالي 358 مليون شخص حول العالم طبقًا لأرقام 2015، كما يتسبب المرض في 400.000 حالة وفاة في العام، وفق تاج الدين.​