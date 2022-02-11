قرية العاشر من رمضان تستقبل أولي ليالي المسرح المتنقل ببورسعيد

حديقة الحيوان: إقبال كبير يتجاوز 70 ألف زائر يوميًا بمناسبة إجازة

(مصراوي):

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه، فعاليات المسرح المتنقل التي بدأت من قرية العاشر من رمضان التابعة لفرع ثقافة بورسعيد، التي تستمر فعالياته حتي 17 فبراير الجاري

تضمن برنامج الحفل ورش فنية للأطفال تنفيذ سومية حسن وورشة مشغولات يدوية للمرأة تصنيع سلاسل ودلايات تنفيذ نهى نصر وورشة رسم على الوجه للأطفال نفذتها الفنانة منار نور.

وفي إطار الاهتمام بتنمية الوعى الثقافى للجمهور عقدت ندوة بعنوان "تحسين مهارات الشباب والمراهقين الاجتماعية والاقتصادية" حاضرها محسن الجوهري.

وتناول خلالها محاور البرنامج التدريبي التي تدور حول ترسيخ القيم الإيجابية لدى النشىء والشباب وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية وترسيخ قيم المشاركة والتطوع، مشيرا إلى الدور الفعال الذي تقوم به تلك البرامج التدريبية في تنمية روح المبادرة والمشاركة المجتمعية خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف تمكين الشباب من القيادة وفهم ركيزة الجمهورية الجديدة، من خلال تنفيذ مبادرات اقتصاديه وإجتماعيه تساعد على نهضة المجتمع.

تلاها أمسية شعرية للشاعر أسامة عبد العزيز رئيس نادى الادب المركزى ونادى أدب قصر ثقافة بورسعيد، حيث ألقى مجموعة من القصائد الشعرية منها: زينب الكفراوي، مورهاوس، أم الفقير، شارل شابلن.

كما أشعلت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة المايسترو رجب الشاذلى ومديرها طارق مدبولى المسرح المتنقل وقدمت مجموعة من الأغانى الوطنية المتميزة منها "يا حبيبتى يا مصر، مطلوب من كل وطنى، طوف وشوف، بالسلام احنا بدينا، يالى عاش، اذا كان على القلب، مكتوبلى اغنيلك، النجمة مالت".

يأتي المشروع بهدف الوصول الثقافي للقري المحرومة ثقافيا بغرض تعزيز الانتماء، وبناء الوعى الانسانى لخلق جيل جديد قادر على التفكير والاختلاف.