استقرار وانحسار سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأسبوع المقبل

01:03 م الجمعة 11 فبراير 2022
استقرار وانحسار سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأسبوع المقبل

الطقس

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كتب – أسامة علي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن هناك انحسار لسقوط الأمطار على كافة الأنحاء.

ولفت إلى أنه يسود طقس معتدل ومائل للبرودة خلال فترات النهار، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مؤكدا أن درجات الحرارة تكون فى المعدلات الطبيعية، وتسجل الدرجة العظمى ما بين 15 – 20 شمال البلاد، وتتراوح ما بين 21 – 22 درجة على جنوب البلاد، بينما تسجل الدرجة الصغرى ما بين 10 – 12 درجة على أغلب الأنحاء.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك تكون للشبورة المائية في الصباح الباكر، قد تكون كثيفة غدا السبت.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار

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