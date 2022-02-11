رئيس قطاع الخدمات الزراعية يكشف تفاصيل الاستعداد لموسم توريد القمح

كتب- أحمد مسعد:

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لانطلاق موسم توريد القمح من خلال المرور المستمر وحصر المساحات المزروعة، والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسهيل حركة التوريد.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن موسم توريد القمح يبدأ في شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى استمرار الإرشادات الخاصة بالمزراعين للحصول على أعلى إنتاجية وجودة ممكنة.

وأضاف الشناوي، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أن المساحة المنزرعة من المحصول بلغت 3 ملايين و650 ألف فدان، لافتًا إلى أن الزيادة بلغت مايقرب من 200 ألف فدان هذا العام.

وأشار رئيس الخدمات الزراعية، إلى أن الحملات مستمرة لمتابعة محصول القمح والزراعات الشتوية، ومكافحة القوارض، وحملات للمرور على زراعات القمح، لاكتشاف أي إصابات بالأصداء.

وبحسب بيان صادر لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستقبال موسم توريد القمح في محافظات الوجه البحري، من خلال تجهيز 450 نقطة استقبال للمحصول بالقرب من أماكن زراعته، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية عن العام الماضي بنحو مليون طن، حيث بلغت السعات التخزينية المجهزة لاستقبال محصول هذا الموسم 4.6 مليون طن.