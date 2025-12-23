رصاصة الميراث تنهي صلة الرحم.. شاب يطلق النار على شقيقه في قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، شابًا متهمًا بإطلاق النار على شقيقه الأصغر خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على الميراث، بقرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا شمالي المحافظة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة دشنا بإصابة شاب بطلق ناري أثناء مشاجرة وقعت بدائرة المركز.

وتبين إصابة شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، وأن شقيقه الأكبر، البالغ 34 عامًا، هو المتهم في الواقعة، حيث أطلق عيارًا ناريًا خلال مشادة بينهما على خلفية نزاع حول الميراث.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع تكليف وحدة المباحث باستكمال التحريات وكشف ملابسات الحادث.