إعلان

الصين تتقدم باحتجاج رسمي لطوكيو بعد زيارة مسؤول ياباني إلى تايوان

كتب : مصراوي

02:34 م 23/12/2025

الصين واليابان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصين تتقدم باحتجاج رسمي لطوكيو بعد زيارة مسؤول ياباني إلى تايوان

طوكيو - (د ب أ)

بدأت سلسلة من زيارات النواب اليابانيين إلى تايوان، مما يعكس تقارب العلاقات بين طوكيو وتايبيه ويثير غضب بكين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الزيارات بدأت بزيارة كوشي هاجيودا المسؤول البارز بالحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، الذي التقى بالرئيس التايواني لاي تشينج تي أمس الاثنين.

ووصف هاجيودا العلاقات اليابانية-التايوانية بأنها "في أفضل حالاتها" وفقا لبيان صادر عن المكتب الرئاسي التايواني.

وقال الرئيس التايواني إنه يأمل في تعزيز التعاون بين الدولتين، وأن يعملا سويا من أجل تعزيز "حرية وانفتاح المحيطين اهادئ-الهندي".

ويشار إلى أن زيارات النواب اليابانيين إلى تايوان ليست غير شائعة، ولكنها تأتي حاليا في ظل تصاعد التوترات بين اليابان والصين بشأن تايوان.

وأبدت الصين ردة فعل غاضبة تجاه لقاء هاجيدو مع الرئيس التايواني، وتقدمت باحتجاج رسمي لدى اليابان.

واتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان طوكيو بتقويض السلام والاستقرار الإقليميين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصين تتقدم باحتجاج رسمي لطوكيو زيارات النواب اليابانيين إلى تايوان تقارب العلاقات بين طوكيو وتايبيه العلاقات اليابانية التايوانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟