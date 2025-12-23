الصين تتقدم باحتجاج رسمي لطوكيو بعد زيارة مسؤول ياباني إلى تايوان

طوكيو - (د ب أ)

بدأت سلسلة من زيارات النواب اليابانيين إلى تايوان، مما يعكس تقارب العلاقات بين طوكيو وتايبيه ويثير غضب بكين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الزيارات بدأت بزيارة كوشي هاجيودا المسؤول البارز بالحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، الذي التقى بالرئيس التايواني لاي تشينج تي أمس الاثنين.

ووصف هاجيودا العلاقات اليابانية-التايوانية بأنها "في أفضل حالاتها" وفقا لبيان صادر عن المكتب الرئاسي التايواني.

وقال الرئيس التايواني إنه يأمل في تعزيز التعاون بين الدولتين، وأن يعملا سويا من أجل تعزيز "حرية وانفتاح المحيطين اهادئ-الهندي".

ويشار إلى أن زيارات النواب اليابانيين إلى تايوان ليست غير شائعة، ولكنها تأتي حاليا في ظل تصاعد التوترات بين اليابان والصين بشأن تايوان.

وأبدت الصين ردة فعل غاضبة تجاه لقاء هاجيدو مع الرئيس التايواني، وتقدمت باحتجاج رسمي لدى اليابان.

واتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان طوكيو بتقويض السلام والاستقرار الإقليميين.