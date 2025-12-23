رضوى الشربيني: العمر مجرد رقم.. والأمان في الرَّجُل هو الأهم

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، جمهورها مجموعةً من الأفكار والنصائح الشخصية الصادقة، التي تناولت خلالها موضوعات الثقة بالنفس، واختيار الشريك، والحياة بعد سن الأربعين.

بدأت رضوى حديثها، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بتحية متفاعلة مع متابعيها، مؤكدة حبها للجمهور وارتباطها بهم بشكل شخصي.

وقالت رضوى الشربيني: "في كل سن إحنا زي الفل، المرأة تزدهر في الخمسينات، وتتفتح في الأربعينات، وتتفاءل في العشرينات"، مؤكدةً أن العمر ليس عائقًا أمام الاستمتاع بالحياة أو تحقيق الذات.

وتحدثت الإعلامية عن تجربتها الشخصية، وذكرت أنها تبلغ 44 سنة، وتفتخر بنفسها وبحياتها، مضيفةً: "أنا 44 سنة وأفتخر، الشباب شباب القلب".

وناقشت الشربيني مسألة اختيار الرجل، مؤكدةً أن العمر ليس العامل الحاسم، قائلةً: "اللي يوفر لي الأمان ويحسسني بالراحة هو اللي مهم، مش سِنه، العلاقة الصحية بتقوم على دماغ الرجل ووعيه بمسؤوليته، مش على العمر".

وتطرقت الإعلامية إلى أهمية الثقة بالنفس ومواجهة الخوف، قائلةً: "الحاجة اللي بتخافي منها، واجهيها، حتى لو صعب، واجهي خوفك، وحبي نفسك واشتغلي على نفسك"، مؤكدةً ضرورة الاعتناء بالذات قبل التفكير في الانتقام أو التعامل مع أي خيبة أو خذلان، قائلةً: "قبل ما تفكري إزاي تنتقمي، فكَّري إزاي تعالجي نفسك".

ووجهت الشربيني نصائح عملية للشابات المراهقات، مشددةً على أهمية الصلاة والتركيز على التعليم والعمل على تطوير النفس، مستندةً إلى تجربتها الشخصية مع والدتها ووالدها الراحلَين، اللذين كانت نصائحهما لها قيمة مع مرور الزمن.

وتطرقت الإعلامية في جانب آخر من البث، إلى تجربتها الإعلامية والشهرة، مؤكدةً أنها استفادت كثيرًا من عملها كمذيعة، لكنها أشارت إلى أن الشهرة تأتي أحيانًا بتحديات، قائلةً: "الشهرة بتقتل شوية حاجات في الحياة؛ لكن الحمد لله على حب الناس، دي من أجمل النِّعم".

واختتمت الإعلامية رضوى الشربيني حديثها برسالة واضحة عن الحب والاحترام بين الرجل والمرأة، مؤكدةً أن الاختيار الصحيح للشريك يعتمد على الشخصية والوعي وليس العمر، قائلةً: "مش مهم السن، المهم دماغ الرجل ووعيه، اللي هيحسسني إني ملكة ويحسسني بالأمان، هو ده اللي هيبقى رَجُلِي".

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ضوابط إجازتك العارضة في قانون العمل الجديد.. المدة المسموحة وعدد الأيام

هل يجوز الجمع بين معاش نقابة المحامين ومعاش آخر؟.. النقابة توضح