البحوث الفلكية: مصر تسجل زلازلًا كل يوم.. وألف زلزال وقعت في 2021

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر تسجل زلازل بشكل يومي، وسجل العام الماضي، ألف زلزال.

وأشار القاضي في تصريحات تليفزيونية، إلى وجود توقعات باحتمالية حدوث زلزال كبير بشرق البحر المتوسط.

وعن زلزال قبرص الذي حدث الأسبوع الماضي، أوضح القاضي، أن هذا الزلزال حدث في تمام الساعة 3:7 صباحا بتوقيت القاهرة بقبرص، وأحدث قلقاً لدى البعض من تبعاته.

وتابع القاضي: يوجد فارق بين الشعور بالزلزال، وبين تبعاته أو مشكلاته، ويوجد فارق بين زلزال قبرص الذي حدث داخل البحر المتوسط، وبين زلزال 1992 كونه حدث في دهشور داخل مصر.