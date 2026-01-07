"روح التلاحم".. محافظ القليوبية يقود احتفالات الميلاد في بنها (صور)

ارتفاع عدد ضحايا حادث دائري المنيا إلى 4 وفيات و15 مصاباً

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، مراسم قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا.

جاءت المشاركة بحضور وفد رفيع المستوى ضم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، واللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إلى جانب قيادات الأجهزة السيادية والأمنية ممثلة في العميد أحمد فاروق، رئيس مكتب المخابرات العامة، والعميد أحمد الجبالي، مدير فرع الأمن الوطني ببنها.

اصطفاف قيادي وشعبي

شهدت المراسم مشاركة واسعة لمختلف أطياف القيادة التنفيذية والدينية، حيث حضر كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، واللواء محمد معوض، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب حسام عطوة، المستشار العسكري، ووليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها.

كما تجسدت الوحدة في حضور القيادات الدينية الإسلامية ممثلة في الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور عبد الرحمن رضوان، وكيل وزارة الأوقاف، وسط تواجد مكثف لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية.

رسائل "الجمهورية الجديدة"

وخلال الاحتفال، أكد محافظ القليوبية أن هذه المناسبات تجسد قيم التعايش والمحبة والعمل المشترك لبناء مستقبل الوطن.

وفي المقابل، ثمن نيافة الأنبا مكسيموس خلال عظته روح الإخاء التي تجمع المصريين، مؤكدًا أن التمسك بالقيم المبادئ الإنسانية هو ركيزة الاستقرار، ومشيدًا بدعم الدولة لترسيخ دعائم "الجمهورية الجديدة".

وقد اكتست الكنيسة بمظاهر البهجة وألوان الاحتفال، حيث تعالت ترانيم الشمامسة في أجواء سادتها السكينة، لترسم صورة حضارية تليق بأبناء المحافظة.