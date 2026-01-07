إعلان

"روح التلاحم".. محافظ القليوبية يقود احتفالات الميلاد في بنها (صور)

كتب : مصراوي

01:02 ص 07/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يقود احتفالات الميلاد في بنها (2)
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يقود احتفالات الميلاد في بنها (4)
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يقود احتفالات الميلاد في بنها (5)
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يقود احتفالات الميلاد في بنها (3)
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يقود احتفالات الميلاد في بنها (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، مراسم قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا.

جاءت المشاركة بحضور وفد رفيع المستوى ضم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، واللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إلى جانب قيادات الأجهزة السيادية والأمنية ممثلة في العميد أحمد فاروق، رئيس مكتب المخابرات العامة، والعميد أحمد الجبالي، مدير فرع الأمن الوطني ببنها.

اصطفاف قيادي وشعبي

شهدت المراسم مشاركة واسعة لمختلف أطياف القيادة التنفيذية والدينية، حيث حضر كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، واللواء محمد معوض، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب حسام عطوة، المستشار العسكري، ووليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها.

كما تجسدت الوحدة في حضور القيادات الدينية الإسلامية ممثلة في الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور عبد الرحمن رضوان، وكيل وزارة الأوقاف، وسط تواجد مكثف لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية.

رسائل "الجمهورية الجديدة"

وخلال الاحتفال، أكد محافظ القليوبية أن هذه المناسبات تجسد قيم التعايش والمحبة والعمل المشترك لبناء مستقبل الوطن.

وفي المقابل، ثمن نيافة الأنبا مكسيموس خلال عظته روح الإخاء التي تجمع المصريين، مؤكدًا أن التمسك بالقيم المبادئ الإنسانية هو ركيزة الاستقرار، ومشيدًا بدعم الدولة لترسيخ دعائم "الجمهورية الجديدة".

وقد اكتست الكنيسة بمظاهر البهجة وألوان الاحتفال، حيث تعالت ترانيم الشمامسة في أجواء سادتها السكينة، لترسم صورة حضارية تليق بأبناء المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أيمن عطية بنها احتفالات الميلاد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"فستان وحجاب".. 10 صور لـ يارا السكري من احتفالها بعيد ميلادها
زووم

"فستان وحجاب".. 10 صور لـ يارا السكري من احتفالها بعيد ميلادها
بأسلوب ساخر وحركات غريبة.. ترامب يشعل الجدل بفيديو جديد
شئون عربية و دولية

بأسلوب ساخر وحركات غريبة.. ترامب يشعل الجدل بفيديو جديد
الزراعة: الاستعانة بـ4000 طبيب بيطري لتوعية المواطنين بشأن الكلاب الضالة
أخبار مصر

الزراعة: الاستعانة بـ4000 طبيب بيطري لتوعية المواطنين بشأن الكلاب الضالة
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان