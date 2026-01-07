ارتفاع عدد ضحايا حادث دائري المنيا إلى 4 وفيات و15 مصاباً

المنيا- جمال محمد:

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أربعة سيارات على الطريق الدائري بمركز المنيا، مساء الثلاثاء، إلى 4 وفيات و15 مصاباً بكسور وجروح متفرقة.

وتوفي منذ قليل: رضا محمد سيد، 47 سنة، كما توفي في وقت سابق: جنة نادي مخلوف، 25 عامًا، محمد عبد الرحيم سيد هلال عامان، نجوى محمد علي، 33 سنة، بينما أصيب 15 شخصاً.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي وتمناية وميكروباص بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين وقائدي سيارات حفل زفاف، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين، وتوفي أحد المصابين في وقت لاحق.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

