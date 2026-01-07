إعلان

ارتفاع عدد ضحايا حادث دائري المنيا إلى 4 وفيات و15 مصاباً

كتب : مصراوي

12:52 ص 07/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حادث دائري المنيا
  • عرض 7 صورة
    حادث دائري المنيا
  • عرض 7 صورة
    حادث دائري المنيا
  • عرض 7 صورة
    حادث دائري المنيا
  • عرض 7 صورة
    حادث دائري المنيا
  • عرض 7 صورة
    حادث دائري المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا- جمال محمد:

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أربعة سيارات على الطريق الدائري بمركز المنيا، مساء الثلاثاء، إلى 4 وفيات و15 مصاباً بكسور وجروح متفرقة.

وتوفي منذ قليل: رضا محمد سيد، 47 سنة، كما توفي في وقت سابق: جنة نادي مخلوف، 25 عامًا، محمد عبد الرحيم سيد هلال عامان، نجوى محمد علي، 33 سنة، بينما أصيب 15 شخصاً.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي وتمناية وميكروباص بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين وقائدي سيارات حفل زفاف، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين، وتوفي أحد المصابين في وقت لاحق.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضًا:

3 وفيات و16 مصاباً.. ننشر أسماء ضحايا حادث دائري المنيا (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 في تصادم عدد من السيارات على دائري المنيا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث دائري المنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زووم

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
المستشار محمود فوزي: البرلمان الجديد جاهز للانعقاد 12 يناير
أخبار مصر

المستشار محمود فوزي: البرلمان الجديد جاهز للانعقاد 12 يناير
"بينهم مصر وكوت ديفوار".. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

"بينهم مصر وكوت ديفوار".. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة
حوادث وقضايا

"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان