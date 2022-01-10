"الدور مش سهل".. أول ظهور لبسمة وهبة بعد إصابتها بمتحور أوميكرون

05:23 م الإثنين 10 يناير 2022
"الدور مش سهل".. أول ظهور لبسمة وهبة بعد إصابتها بمتحور أوميكرون

بسمة وهبة

كتب- مينا غالي:

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، لأول مرة بعد إصابتها بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، التي أعلنت أمس إصابتها به، من داخل حجرتها- ويبدو عليها أثار المرض- في فيديو عبر صفحتها على موقع انستجرام.

وحذرت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها ومتابعيها بخطورة متحور أوميكرون، بعد ساعات قليلة من إعلان إصابتها بالفيروس.

وقالت بسمة وهبة: "الأوميكرون مبيظهرش في البي سي آر.. انتبهوا الدور مش سهل وبلاش كلمة أنا عندي دور برد لأن ده أوميكرون وده اللي خلاه ينتشر بالسرعة دى بينا هو الاستهانة والاختلاط وأسألكم الدعاء".

وأضافت: "من ساعة خبر وفاة وائل الإبراشي وأنا معنوياتي صفر، دموع لا تتوقف على فقدان أستاذي وزميلي وصديقي اللي رحيله صدمه كبيرة.. الله يرحمه ويشفيني ويشفي كل مريض".

وأعلنت الإعلامية بسمة وهبة، أمس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت عبر حسابها: "سنين بهرب وأجري واستخبى من الفيروس الملعون ولكن الحذر لايمنع القدر أصبت با أويمكرون والحمد لله على كل حال يارب عنا".

بسمة وهبة متحور أوميكرون فيروس كورونا انستجرام

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