أكثر الكلمات إنتشاراً

وائل الإبراشي الطقس أوميكرون فيروس كورونا أخبار BBC سد النهضة إثيوبيا

السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني على هامش منتدى الشباب العالمي

02:11 م الإثنين 10 يناير 2022
السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني على هامش منتدى الشباب العالمي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، على هامش انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس الوزراء اللبناني ضيفاً عزيزاً على مصر، مؤكداً الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان ومعرباً عن كامل الدعم له من أجل النجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني ويساعد على إجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الحساسة والدقيقة الراهنة بلبنان.

من جانبه؛ ثمن رئيس الوزراء اللبناني العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، معرباً عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية في دعم وحفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل، ومشيداً بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة.​

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء اللبناني منتدى الشباب العالمي نجيب ميقاتي شرم الشيخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
912

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

392857

إجمالي الإصابات

21964

إجمالي الوفيات

327144

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..صلاح: لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بأمم أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا