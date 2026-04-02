ترامب: سنضرب المواقع النووية الإيرانية مباشرة في هذه الحالة
كتب : محمد أبو بكر
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة بشأن التطورات في إيران والمواقع النووية.
وقال ترامب خلال خطابه للأمة اليوم الخميس: "المواقع النووية الإيرانية تحت رقابة مشددة بالأقمار الصناعية وأي تحرك نحوها سيواجه بضربات صاروخية مدمرة" مشيرا إلى أن إيران حاولت بناء مواقع نووية جديدة في أماكن سرية.
وأضاف: "الدفاعات الجوية الإيرانية أصبحت منعدمة تماما وأنظمة الرادار محيت بنسبة 100%".
وأشار: "سنضرب إيران بقوة شديدة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة". وأوضح ترامب: "نملك كل الأوراق والنظام الإيراني لا يملك شيئا".
وتابع: "الليلة هي بداية النهاية لشرور العدوان الإيراني وشبح الابتزاز النووي الذي هدد العالم".