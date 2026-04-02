أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظواهر الناتجة عن حالة الطقس السيئ والتي بدأت من اليوم وتستمر حتى نهاية غدا الخميس.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وبمتابعة نواب القطاعات والتجمعات، حيث تمركزت فرق الصيانة على كافة محاور المدينة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة خلال الأيام المقبلة.

القاهرة الجديدة تتابع الصرف الصحي وتفعّل فرق الطوارئ

وأكد جهاز المدينة أن هناك متابعة دورية ومستمرة لمناسيب محطات الصرف الصحي، مع الحفاظ على أدنى منسوب داخل البيارات، لضمان استيعاب مياه الأمطار بكفاءة ومنع أي تراكمات أو مشاكل مرورية.

وأضاف رشاد أن فرق الطوارئ ستستمر في العمل على مدار الساعة لضمان كفاءة التشغيل وسرعة الاستجابة لأي حالات طارئة، في إطار حرص الجهاز على توفير أعلى مستويات الأمان للمواطنين والحفاظ على انسيابية الحركة بالمدينة.