اندلع فجر اليوم الخميس، حريق داخل منزل في إمبابة بالجيزة، ناتج عن ماس كهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل منزل في منطقة إمبابة.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، وتمت عملية إخماد الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال الشهود لكشف ملابسات الحادث.