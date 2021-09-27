غدا .."الأوقاف" توزع 14 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات

القاهرة- أ ش أ:

تبدأ وزارة الأوقاف غدًا الثلاثاء، في توزيع 14 طنًا من لحوم أضاحي الأوقاف في 5 محافظات.

وذكرت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الاثنين - أنه في إطار الدور المجتمعي للوزارة ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف تقرر توزيع 14 طنا من لحوم المشروع على محافظات : (بني سويف - الإسكندرية - القاهرة - الغربية - دمياط) ، بواقع 4 أطنان لمحافظة بني سويف و3 أطنان لكل من محافظتي (الإسكندرية - القاهرة) و2 طن لكل من محافظتي (الغربية - دمياط)، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى الآن بلغ 964 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الإسكندرية - بني سويف - الفيوم - الشرقية - الغربية - المنيا - البحيرة - الإسماعيلية - أسيوط - سوهاج - قنا -الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط - أسوان - شمال سيناء - الأقصر - جنوب سيناء - السويس- بورسعيد - البحر الأحمر - الوادي الجديد - مطروح).

وأكدت وزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأن الجميع في خدمة الأسر المستفيدة من المشروع الذي يأتي في إطار الدور الاجتماعي للوزارة والذي تقوم به إلى جنب الدور الدعوي، مؤكدة أن ما تقوم به تجاه الأسر الأولى بالرعاية هو واجب وليس منة من أحد، بل الفضل كله لله عز وجل.

كما أكدت على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.​