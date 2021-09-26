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50 مادة تسبب السرطان.. الصحة تكشف أضرار التدخين السلبي على الأطفال

03:03 م الأحد 26 سبتمبر 2021
50 مادة تسبب السرطان.. الصحة تكشف أضرار التدخين السلبي على الأطفال

التدخين السلبي آلاف الأطفال

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" انفوجرافيك يوضح أضرار التدخين السلبي على الأطفال، تحت شعار "احمي أطفالك وتوقف عن التدخين فورًا"

وأوضحت الوزارة، أن أضرار التدخين السلبي على الأطفال تتمثل في:

ـ استنشاق حوالي 4 آلاف مادة كيميائية منها 50 مادة معروف عنها أنها تسبب السرطان.

ـ الإصابة بالأمراض القلبية.

ـ الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

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التدخين السلبي التدخين السلبي على الأطفال وزارة الصحة مرض السرطان

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