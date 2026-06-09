قال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدًا حرص الدولة على الانتهاء من المشروعات المتبقية وتسريع دخولها حيز التشغيل لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

مدبولي يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" في 20 محافظة



وأوضح مدبولي، خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالمبادرة، أن المرحلة الأولى تُنفذ في 20 محافظة و52 مركزًا و333 وحدة محلية و1477 قرية، ويستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية التي يجريها بالمحافظات تتضمن متابعة مشروعات "حياة كريمة" على أرض الواقع ورصد التحديات التي تواجه التنفيذ والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات التي دخلت الخدمة أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى المستهدفة، وأسهمت في تحسين جودة الحياة والمعيشة.

91.3% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى و20 مليون مواطن مستفيد



من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن نسبة الإنجاز الإجمالية لمشروعات المرحلة الأولى بلغت 91.3%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 23 ألفًا و161 مشروعًا من إجمالي 27 ألفًا و332 مشروعًا، كما تم الانتهاء من الأعمال في 782 قرية، بينما بلغ عدد المشروعات التي تم تسلمها 17 ألفًا و595 مشروعًا.

وأضاف أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهات التنفيذية المختلفة، إلى جانب مناقشة توزيع المشروعات المتبقية بالمحافظات ذات الأولوية العاجلة، بهدف تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء منها في أقرب وقت.

كما تناول الاجتماع معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، والتي تشمل تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والطرق، وتطوير المنشآت التعليمية والصحية، وإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، فضلًا عن مشروعات تحسين جودة السكن والخدمات الأساسية بالقرى.

واختتم الاجتماع بتوجيه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من المشروعات المتبقية والتشغيل الفوري للمشروعات الخدمية ذات الأولوية، بما يحقق مردودًا مباشرًا على المواطنين في القرى المستهدفة.