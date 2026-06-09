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غرفة السياحة تبحث ملاحظات مخيمات الخمس نجوم مع شركة الضيافة السعودية

كتب : محمد أبو بكر

03:30 م 09/06/2026

الحج السياحي

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عقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي هذا العام، وذلك في إطار إعداد تقرير شامل عن موسم الحج تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، ومناقشته مع شركة الضيافة السعودية المسؤولة عن تقديم الخدمات لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة.

وشهد الاجتماع، الذي حضره أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية وأعضاء اللجنة، استعراض أبرز الملاحظات الواردة من الشركات حول الخدمات المقدمة خلال الموسم، إلى جانب مناقشة مقترحات تطوير منظومة الحج السياحي استعدادًا للمواسم المقبلة.

إشادة ببرامج البري والاقتصادي

وأشاد المشاركون بما شهدته برامج الحج البري والاقتصادي من تطوير ملحوظ وخدمات متميزة خلال الموسم الحالي، مؤكدين أن تلك البرامج حققت نجاحًا كبيرًا ونالت رضا أعداد كبيرة من الحجاج.

وأكدت اللجنة استمرار العمل على تطوير تلك البرامج وزيادة مستوى الخدمات المقدمة بها خلال المواسم المقبلة، في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات لهذه المستويات التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين.

ملاحظات على مخيمات الخمس نجوم

وفيما يتعلق ببرامج الخمس نجوم، استعرضت الشركات عددًا من الملاحظات الخاصة بالمخيم رقم 102 بمشعر عرفات، من بينها نقص أعداد العمالة داخل المخيم، الأمر الذي انعكس على مستوى النظافة في بعض الفترات، إلى جانب وجود بعض التأخير في إعادة تزويد نقاط الخدمة بالمشروبات والعصائر.

كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع أعطال أجهزة التكييف العملاقة المستخدمة داخل مخيمات الخمس نجوم، حيث تم الاتفاق على وضع نظام يضمن توفير أجهزة احتياطية داخل كل مخيم لتفادي أي تأثير محتمل على راحة الحجاج في حال حدوث أعطال مفاجئة.

وأكد أحمد إبراهيم أن اللجنة ستعد تقريرًا تفصيليًا بجميع الملاحظات التي تم طرحها، تمهيدًا لمناقشتها مع شركة تقديم الخدمة السعودية، ومراجعة مدى توافق الخدمات المقدمة مع العقود المبرمة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حقوق الحجاج والشركات.

سيستم إلكتروني لتوزيع الحجاج

وأعلن رئيس لجنة السياحة الدينية الاتفاق على إعداد نظام إلكتروني متكامل لتوزيع أماكن الحجاج داخل المخيمات بمختلف البرامج، يعتمد على بيانات الشركات وأعداد الحجاج وبرامجهم، بما يضمن توزيعًا عادلًا ومنظمًا دون أي تدخل بشري.

وأوضح أن النظام الجديد يستهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في توزيع أماكن الإقامة داخل المشاعر المقدسة، وتلافي أي ملاحظات قد تظهر في هذا الملف مستقبلاً.

عقوبات للمخالفين

وفيما يتعلق بما رصدته بعض الشركات من تجاوزات محدودة داخل بعض المخيمات، أكد أحمد إبراهيم أن اللجنة ستجري تحقيقًا شاملًا في تلك الوقائع، مشددًا على توقيع العقوبات والجزاءات المناسبة على أي شركة يثبت ارتكابها مخالفات أو تجاوزات تضر بباقي الشركات أو الحجاج، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للحج والعمرة.

تطوير إدارة السياحة الدينية

وكشف رئيس لجنة السياحة الدينية عن خطة لتطوير إدارة السياحة الدينية بالغرفة، من خلال دعمها بكوادر إضافية تتناسب مع التوسع الكبير في أنشطة الحج والعمرة والسياحة الدينية، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للشركات الأعضاء.

كما تم الاتفاق على تعزيز التواصل المستمر بين اللجنة وشركات السياحة طوال العام، والاستعانة بعدد من أعضاء الجمعية العمومية ممثلين لمختلف مستويات الحج، لمتابعة تنفيذ العقود المبرمة مع شركات الخدمة بالمشاعر المقدسة وإمداد اللجنة بالملاحظات والمقترحات أولًا بأول، بما يسهم في تطوير منظومة الحج السياحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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