الزراعة تتابع رفع كفاءة أصولها بعدد من المحافظات

قد تمتد لشرق القاهرة.. زيادة فرص سقوط الأمطار على 3 مناطق مساءً..

كتب-أحمد مسعد:

تفقد المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة والمسؤول عن ملف الأصول بالوزارة، بعض الأصول بمحافظتي الإسماعيلية وسيناء يرافقه الدكتور خالد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث، حيث شملت الجولة تفقد مزرعة الزيتون والمقامة على مساحة 16 فدانا.

وتفقد صالح، اليوم الخميس، مزرعة مشروع النظم بمحطة بحوث شرق القناة والمقامة على مساحة 750 فدانا منزرعة بالمانجو والزيتون والموالح والصواب الزراعية والبرسيم الحجازي، كما تحتوي على معمل لزراعة الأنسجة وثلاجة تبريد للحاصلات الزراعية ومحطة للإنتاج الحيواني بها أبقار وأغنام وجاموس وأرانب.