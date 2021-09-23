كورونا في 24 ساعة| الإصابات في مصر تواصل الزيادة.. والصين تتبرع بملياري جرعة لقاح نهاية 2021

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 507 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 251902 حتى اليوم.

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