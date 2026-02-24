تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من موجة تقلبات جوية قوية تضرب البلاد خلال الساعات القادمة، مؤكدًا أنها ستكون مصحوبة برياح شمالية باردة تصل سرعتها إلى 55 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء.

المفتي: انحراف الفطرة يقلب الموازين.. فيصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفًا

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن انحراف الفطرة لا يقتصر أثره على الفرد، بل يمتد ليشمل البنية الكاملة للمجتمعات والحضارات، مشيرًا إلى أن هذا الانحراف يفقد المجتمع البوصلة التي تميز بين الخير والشر، فيصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفًا.

عبدالمنعم سعيد: المنطقة على وشك حرب وزيارة السيسي للسعودية تنسيق حاسم

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية كانت زيارة أخوية مهمة، مشيرًا إلى أن استقبال الأمير محمد بن سلمان له بحفاوة يعكس عمق العلاقات، موضحًا أن تقابل القادة يأتي عندما يكون هناك أمر يحتاج إلى حديث مباشر وتنسيق فوري.

ماذا دار في لقاء الرئيس السيسي وبن سلمان؟.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الزيارة

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السعودية، مؤكدًا أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد استقبل الرئيس بحفاوة كبيرة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية، حيث تحمل أبعادًا استراتيجية للتنسيق المشترك بين مصر والسعودية، ولأمن واستقرار المنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول ملفات وقضايا حيوية تهم العالم العربي والإقليم.

إبراهيم عيسى: "الجولاني" لم يأت بإرادة الشعب السوري والثورة السورية وهم -(فيديو)

قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن أهم ما يميز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يخفي سرًا، ولا يمكن أن يُهمس في أذنيه بشيء إلا ويقوله علنًا في الميكروفون، موضحًا أنه يملك قدرًا هائلًا من التجرؤ وكسر المنطق والاعتداد بالذات والامتلاء بالغرور، على حد وصفه، يجعله قادرًا على أن يقول أي شيء عن أي شخص في أي مكان دون أن يخشى ملاءمة أو ردود فعل، ودون أن يعبأ بأي اعتبار سياسي أو أخلاقي.