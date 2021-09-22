اجتماعات الاتحاد العربي للنقل الجوي تناقش أزمة كورونا على شركات الطيران

كتب- محمد عبيد:

استضافت شركة مصر للطيران اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ٨٩ للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO، لمناقشة اخر مستجدات النقل الجوى والآثار الناتجة عن أزمة كوفيد-١٩ وسبل تعافي شركات الطيران، وأيدت اللجنة التنفيذية الأولويات الإستراتيجية التى وضعها الاتحاد، ومن أهمها وضع إرشادات للسلامة للتغلب على الآثار الناتجة عن كوفيد-١٩، الاتجاه لنقلة نوعية للتطور التكنولوجي لمنع التلامس، وأخيراً مواجهة التغير المناخي ووضع هدف بيئي طويل الأمد للوصول إلى صفر بالمائة انبعاثات بحلول عام ٢٠٥٠، بحسب تصريح بذلك الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف أبوالعينين: تم تقديم عرض توضيحى عن حال الصناعة خلال الاجتماع، ومعدلات تعافي الاقتصاد العالمي والعربي من جائحة كورونا، وارتباطه الوثيق بتعافى النقل الجوي وأهمية قيام الحكومات بتقديم دعم لشركات الطيران، وإلغاء الإجراءات الاحترازية المشددة وفتح الحدود، التي قد تؤجل الإسراع من تعافي الصناعة الى عام ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، حيث أشارت الإحصائيات بأن شركات الطيران في عام ٢٠٢١ تعاني من انخفاض الطلب على النقل الجوي بنسب تتراوح من (٥٠) ٪؜ إلى (٦٠)٪؜ بالمقارنة بعام ٢٠١٩.

وتابع أبوالعينين ناقش الإجتماع شئون التغير المناخي، وآثاره على صناعة الطيران والإلتزامات الدولية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، ووقف القرارت أحادية الجانب من قبل بعض الحكومات، بشأن فرض الضرائب البيئية ودعم البنية التحتية، واستخدام الوقود المستدام ودراسة طرق دمجه مع وقود الطائرات لخفض الانبعاثات وتطوير تكنولوجيا الطائرات.

كما تم عرض تقارير اللجان المختلفة للأكو والمشاريع المشتركة بين شركات الطيران الأعضاء، ووافقت اللجنة التنفيذية على مقترح لمجموعة قرارات استراتيجية وادارية، سيتم إصدارها أثناء فعاليات الجمعية العامة رقم ٥٤ التي سيتم انعقادها في شهر نوفمبر المقبل.