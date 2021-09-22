بث مباشر.. الصحة تستقبل 1.5 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا بمطار القاهرة
09:27 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مليون و٥٠٠ ألف جرعة من لقاح إسترازيكيا المضاد لفيروس كورونا المستجد، بمطار القاهرة الدولي.
ونشرت الوزارة بثا مباشرا لاستقبال الشحنة، عبر حسابها على فيسبوك، مساء الأربعاء.
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