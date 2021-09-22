Masrawy logo white

"مجاهد": المفاوضات مستمرة مع "موديرنا" لتصنيع لقاحها في مصر

12:51 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
"مجاهد": المفاوضات مستمرة مع "موديرنا" لتصنيع لقاحها في مصر

لقاح موديرنا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث باسم الوزارة، أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع مسؤولي شركة "موديرنا" الأمريكية، لتصنيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد في مصر.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تجهز مصنع "فاكسيرا" بـ 6 أكتوبر لتصنيع أحد اللقاحات الأوروبية وعلى رأسها "موديرنا" بهدف تغطية الاحتياج المحلي من اللقاحات، وكذلك توفير اللقاحات لدول القارة الأفريقية ومختلف دول العالم.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية تصل إلى 3 ملايين جرعة يوميًا.

وأوضح "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة سبق وأن دعت مسؤولي شركة موديرنا لزيارة مصر وتفقد القدرات التصنيعية بمصانع شركة "فاكسيرا"، ومن المقرر استكمال باقي إجراءات التفاوض خلال الأيام المقبلة.

لقاح موديرنا فيروس كورونا كوفيد19 الدكتور خالد مجاهد

الخبر التالى:

وزيرة الصحة: 830 مركزاً لتلقي اللقاحات المضادة لـ "كورونا".. وحملة "معناً نطمئن" تغطي 18 محافظة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
688

إصابات اليوم

24

وفيات اليوم

703

متعافون اليوم

298296

إجمالي الإصابات

17016

إجمالي الوفيات

251395

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا