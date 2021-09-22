"مجاهد": المفاوضات مستمرة مع "موديرنا" لتصنيع لقاحها في مصر

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث باسم الوزارة، أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع مسؤولي شركة "موديرنا" الأمريكية، لتصنيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد في مصر.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تجهز مصنع "فاكسيرا" بـ 6 أكتوبر لتصنيع أحد اللقاحات الأوروبية وعلى رأسها "موديرنا" بهدف تغطية الاحتياج المحلي من اللقاحات، وكذلك توفير اللقاحات لدول القارة الأفريقية ومختلف دول العالم.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية تصل إلى 3 ملايين جرعة يوميًا.

وأوضح "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة سبق وأن دعت مسؤولي شركة موديرنا لزيارة مصر وتفقد القدرات التصنيعية بمصانع شركة "فاكسيرا"، ومن المقرر استكمال باقي إجراءات التفاوض خلال الأيام المقبلة.