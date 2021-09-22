لقاح كلوفر الصيني المضاد لكورونا فعالة بنسبة 79% ضد "دلتا"

بكين - (د ب أ)

اتضح أن لقاحا طورته شركة "سيشتوان كلوفر للمستحضرات الصيدلانية الحيوية" يمنع 79% من حالات الإصابة بكوفيد-19 من أي خطورة ناجمة عن السلالة المتحورة دلتا في المراحل المتأخرة من التجارب، لتصبح أول جرعة لقاح صينية تقدم بيانات فعالية واضحة ضد السلالة دلتا التي تسبب موجات من العدوى في جميع أنحاء العالم.

وينشر المرشح كلوفر البروتين على فيروس كورونا لتحفيز المناعة ضد كوفيد-19، وهو نهج يستخدم أيضا في التطعيم الذي طورته شركة "نوفافاكس". وهو فعال بنسبة 100 % ضد الإصابات الخطيرة من كوفيد الناجمة عن أي سلالات متحورة تم اكتشافها في التجربة، ومن بينها دلتا وجاما ومو، التي ظهرت لأول مرة في الهند والبرازيل وكولومبيا على التوالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة ومقرها مدينة شينجدو غرب الصين قولها في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن جرعة اللقاح قدمت مناعة 67% من أي أمراض خطيرة ناجمة عن أي سلالة متحورة من كوفيد-19.

وتم تحديد البيانات الخاصة بفعالية اللقاح بناء على إجمالي 207 حالات إصابة بكوفيد-19 مصحوبة بأعراض بعد أسبوعين من تلقي المشاركين الجرعة الثانية من اللقاح أو دواء وهمي.