الصين تعلن التبرع بملياري جرعة لقاح كورونا بنهاية 2021

بكين-(أ ش أ):

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء تقديم ملياري جرعة لقاح ضد فيروس كورونا للعالم بحلول نهاية العام الحالي، معربا عن رفضه لأي مناورة سياسية مرتبطة بـ"أصل الفيروس".

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، دعا الرئيس الصيني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إتاحة اللقاحات للجميع بتكلفة ميسورة، مؤكدا ضرورة الانتصار على الجائحة في هذه الحرب التي ستحدد مصير البشرية.

وأضاف أن اللقاحات تمثل سلاحاً جوهريا لهزيمة الجائحة، داعيا إلى توفيرها لكل الدول بشكل منصف وعادل، وأن الصين ستتبرع بملياري جرعة لقاح بنهاية هذا العام، إلى جانب التبرع بمليون دولار إلى برنامج "كوفاكس" لتقديم اللقاحات للدول الفقيرة.

وأشار إلى أنه على الأمم المتحدة إعلاء راية تعددية الأطراف، لضمان الأمن العالمي والتنمية المشتركة، وعليها الالتزام بإقامة نظام دولي مستقر، وتعزيز تمثيل الدول النامية، والاضطلاع بدور ريادي في احترام القوانين الدولية.