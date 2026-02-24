إعلان

اليوم.. لجنة الاتصالات بالنواب تناقش تقنين استخدام الأطفال لوسائل التواصل

كتب : أحمد العش

01:21 ص 24/02/2026

مجلس النواب

ينعقد الاجتماع الثاني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع التشريع الجديد الخاص بتقنين استخدام الأطفال للتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور وزراء: الاتصالات والإعلام والثقافة والشؤون البرلمانية، في إطار سعي الدولة لتعزيز حماية النشء داخل الفضاء الرقمي.

تفاصيل الاجتماع الثاني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

ويستعرض الاجتماع أبرز المقترحات المقدمة للبرلمان، والتي تستهدف ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، من خلال وضع معايير إلزامية للمنصات الرقمية تمنع المحتوى الضار وتشجع على الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وشددت المقترحات في الاجتماع الأول، على أهمية حجب الألعاب الرقمية التي تشجع على سلوكيات غير آمنة أو تؤثر سلبًا على النمو الاجتماعي للأطفال.

وتضمنت الرؤى المطروحة ضرورة إطلاق حملات توعية فردية وأسرية بالتعاون مع الجهات المعنية بالطفولة، إلى جانب إلزام المنصات بتطبيق إعدادات افتراضية آمنة عند إنشاء حسابات الأطفال، كما طُرح إعداد محتوى تعليمي تفاعلي لتعزيز مفاهيم السلامة الرقمية، وفرض غرامات على المنصات المخالفة، مع تطوير أدوات رقابة أبوية وإلزام التسجيل بالهوية الحقيقية لحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية.

مجلس النواب أخبار مجلس النواب لجنة الاتصالات بمجلس النواب وسائل التواصل الاجتماعي

