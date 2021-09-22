ثبوت إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا أثناء تواجده في نيويورك

برازيليا-(أ ش أ):

ذكرت تقارير إعلامية ثبوت إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثناء تواجده في نيويورك، وذلك بعد ساعات من الكلمة التي ألقاها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء- عن بيان صادر عن الحكومة البرازيلية- قوله إن مارسيلو كيروجا يتمتع بصحة جيدة، وسيظل في عزل في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن الأعضاء الآخرين في الحكومة البرازيلية والذين يتواجدون حاليا في نيويورك جاءت نتيجة اختباراتهم لفيروس كورونا المستجد سلبية.

يشار إلى أن وزير الصحة البرازيلي حصل على أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في يناير الماضي، وكان الرئيس البرازيلي - المشكك في جدوى اللقاح - قد تحدى قواعد الأمم المتحدة التي طلبت من جميع الحاضرين في التجمع التطعيم، وتفاخر بعدم حصوله على اللقاح، قائلا - أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك - إن حكومته تعارض الشهادة الصحية، لكنها تؤيد حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيكون آخر برازيلي يتلقى اللقاح، لكنه أكد أمام الوفود أن برنامج التطعيم في البرازيل يتقدم بوتيرة سريعة.