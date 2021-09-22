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الصحة: وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر 24 سبتمبر

11:42 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
الصحة: وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر 24 سبتمبر

لقاح فايزر

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث باسم الوزارة، عن وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، يوم الجمعة المقبلة 24 سبتمبر الجاري، بعد تغيير موعد وصولها.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه من المنتظر وصول الشحنة الأولى من لقاح موديرنا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تتسلم مصر 2.5 مليون جرعة من لقاح فايزر، حيث يتم الحصول عليه من خلال جرعتين.

كما جرى حل أزمة التبريد الفائق لجرعات اللقاح، عن طريق التعاون مع منظمة "اليونيسيف"، بعد الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوي على 63 ثلاجة.

كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منحت موافقتها النهائية على لقاح فايزر-بيونتِكْ كأول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

لقاح فايزر لقاح كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة

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