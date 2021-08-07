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نتيجة الثانوية العامة 2021.. شوقي يعلن الموعد النهائي ويتحدث عن النتيجة

10:01 ص السبت 07 أغسطس 2021
نتيجة الثانوية العامة 2021.. شوقي يعلن الموعد النهائي ويتحدث عن النتيجة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له.

و أضاف شوقي، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: " لم نصرح بشئ من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".

و شدد وزير التعليم على أن إعلان النتيجة الثانوية العامة في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس القادم.

طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 الثانوية العامة

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