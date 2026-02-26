إعلان

رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2026

كتب : أحمد الجندي

03:00 ص 26/02/2026

وزارة التربية والتعليم

تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في استقبال طلبات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، حيث يمكن للطلاب استكمال بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لذلك من خلال هذا الرابط: https://moe-register.emis.gov.eg/login ، تمهيدًا لخوض الامتحانات المقرر انطلاقها بنهاية شهر مايو المقبل.

وأكدت الوزارة أن التسجيل الإلكتروني يُعد خطوة أساسية لدخول الامتحانات، مشددة على ضرورة سرعة الانتهاء من ملء الاستمارة والتأكد من صحة البيانات المدخلة قبل غلق باب التقديم.

امتحانات الدبلومات الفنية بنظام البوكليت

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2026 ستُعقد بنظام "البوكليت"، الذي يقوم على دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كتيب واحد، بهدف الحد من فرص الغش، وتحقيق مزيد من الانضباط داخل اللجان.

ويتيح هذا النظام للطالب الاطلاع على السؤال ومساحة الإجابة المخصصة له أسفله مباشرة، بما يساعد على تنظيم الوقت وسهولة التعامل مع ورقة الامتحان، مع توفير صفحات مخصصة كمسودة عند الحاجة.

