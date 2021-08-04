السياحة: الفوج الإسباني الأول يزور المتحف القومي للحضارة بالقاهرة

كتب يوسف عفيفي:

استقبل اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الفوج السياحي الإسباني الذي وصل مساء السبت على متن أولى رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا إلى الأقصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في يوليو ٢٠٢٠.

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان اليوم، إن ذلك جاء بعد انتهاء برنامج رحلتهم السياحية في مدينتي الأقصر وأسوان حيث استمتعًوا بروائع الحضارة المصرية العريقة والرحلات النيلية الممتعة،

وأضافت الوزارة، أن الفوج حرص على التوجه إلى القاهرة لزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية والاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية، التي تابعوا عملية نقلها في موكب مهيب في ابريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.

وتابعت: وداخل المتحف تم تقسيم الفوج المكون من ١١٤ سائحاً إسبانيا إلى ٦ مجموعات قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة، مشيدين بالاجراءات الاحترازية و ضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنتجعات السياحية و المتاحف و المواقع الأثرية في مصر.

وحرص الفوج السياحي، على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم.