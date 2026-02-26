إعلان

"خس 6 كيلو واكسب جنيه ذهب".. حملة الصحة لإنقاص الوزن في رمضان

كتب : أحمد جمعة

03:08 م 26/02/2026

وزارة الصحة والسكان-أرشيفية

أطلقت وزارة الصحة حملة تخسيس غير تقليدية خلال شهر رمضان تحت شعار "خس 6 كيلو واكسب جنيه ذهب"، ضمن مبادرة "أنت الحل"، والتي تهدف إلى دعم الصحة العامة والتوعية بأساليب الغذاء الصحي خلال الشهر الكريم.

تمنح الحملة المشاركين فرصة للفوز بجوائز مالية تصل إلى 6 آلاف جنيه أو 6 جنيهات ذهبية، مقابل خسارة 6 كيلوجرامات من الوزن خلال رمضان.

وأشارت الحملة إلى أن الاشتراك في السحب عبر تسجيل المواطن وزنه وبياناته في نقاط مخصصة منتشرة في الشوارع ومحطات المترو والأماكن العامة في مختلف المحافظات.

وأوضحت وزارة الصحة أن أماكن التسجيل تشمل كل من: نادي نيو جيزة الرياضي، نادي الجزيرة الرياضي، سيتي ستار بمدينة نصر، ديسرت فايف، هايبر وان بالشيخ زايد، مول العرب بالسادس من أكتوبر، ومحطات مترو الأنفاق (كلية البنات، السادات، جمال عبد الناصر)، إضافة إلى مول طنطا بمحافظة طنطا.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة للتفاعل مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنشر الصفحة الرسمية للحملة سلسلة من الإعلانات التوعوية تحت عنوان "أنت الحل"، تهدف إلى توجيه نصائح حول الوجبات الصحية التي يفضل تناولها خلال شهر رمضان لضمان صحة أفضل وممارسة العادات الغذائية السليمة.

وزارة الصحة حملة تخسيس رمضان مبادرة أنت الحل

