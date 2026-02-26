إعلان

مختار جمعة: مصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية

كتب : عمرو صالح

04:39 م 26/02/2026

الدكتور محمد مختار جمعة

ثمن الدكتور محمد مختار جمعة مساعد رئيس حزب حماة الوطن لشؤون الوعي المجتمعي ووزير الأوقاف السابق، عمق العلاقات المصرية السعودية.

وأكد جمعة خلال كلمته بالملتقى الرمضاني لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي بجدة، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي على أن قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية صمام أمان للدولتين والشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ونقطة انطلاق كبيرة لتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات المحدقة بمنطقتنا، وأن مصر والسعودية هما جناحا الأمتين العربية والإسلامية ، ووحدة صفهما صمام أمانها.

أوضح جمعة أن وحدة ومتانة العلاقات المصرية السعودية تشكل قوة ردع كبيرة لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات شعوبنا العربية بالمنطقة.

واختتم جمعة كلمته قائلاً: "أسأل الله عز وجل أن يوفق القيادة الحكيمة في الدولتين الشقيقتين لما فيه خير شعبيهما وخير أمتنا العربية والإسلامية".

