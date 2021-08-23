لأول مرة.. الصحة توافق على تطعيم أقل من 18 عامًا لهذه الفئة

صور.. بدء إزالة عدد من العقارات في الهجانة بسبب محور "شينزو آبي"

لتنسيق التعاون في رؤية الأهلة.. مفتي الجمهورية يوقع مذكرة مع المعهد

البابا تواضروس: فترة كورونا جعلتنا ندرك أن "الهواء" الذي نتنفسه "نعمة

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- محمد حسام الدين:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن سيتم السماح لأول مرة بتطعيم الطلبة أقل من 18 عامًا، بالنسبة لمن يلتحق منهم بالجامعات خارج مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الاثنين؛ للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة: "سنعطي للطلبة أقل من 18 سنة المسافرين للخارج باللقاح المعتمد لدى الدولة تسهيلًا عليهم".

وشددت أنه سيتم بحث الأوراق الرسمية التي يقدمها الطالب للتأكد من سفره خارج مصر.