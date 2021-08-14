كيف كُنَّا وماذا أصبحنا؟.. مدبولي يكشف بالأرقام جهود الدولة في اقتحام ملف الإسكان

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موقفنا اليوم أننا انتهينا تقريبًا من الإنشاء بنسبة 100%، تم تسكين 90% بالفعل، والـ10% المتبقية؛ أنشأنا الوحدات ويتم حاليًّا إنهاء الخدمات الأخيرة مع بعض اللمسات، وسنبدأ قبل نهاية هذا العام في تسكين المواطنين في هذه المناطق تباعًا.

واستعرض مدبولي، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، اليوم السبت، الصور المعروضة التي توضح كيف كانت تلك المناطق قبل التطوير قبل 6 سنوات.

وأضاف رئيس الوزراء: "أريد أن أتوقف عند هذه النقطة.. كيف كنا"، مستعرضًا صورًا أخرى لتلك المناطق بعد التطوير، وقال "كيف أصبحنا"؛ حيث إنها نفس المناطق ونفس الأسماء، واستطاعت الدولة أن تغير من الوجه الذي كانت موجودة عليه هذه المناطق.

وقال رئيس الوزراء بالنسبة إلى محافظة القاهرة: "عملنا على مستوى القاهرة كنموذج لكل محافظات مصر، حيث إنه كان يوجد في القاهرة عام 2015، 54 منطقة بـ70 ألف وحدة مطلوب عملها كإسكان بديل.. اليوم وبعد هذه المدة أنهينا بالكامل، والمتبقي لدينا 15 منطقة سيتم نقلها بالفعل في المناطق الجديدة التي تم بناؤها في منطقة السلام ومنطقة "معًا" والتي مع نهاية هذا العام ستكون كل هذه المناطق تم إزالتها من خريطة المحافظة.

واستعرض مدبولي صورًا للمناطق غير الآمنة التي تم تسكينها بمشروع الأسمرات؛ منها منطقة سور مجرى العيون قبل التطوير وشكل البيوت بها وصورة أخرى اليوم بعد الإخلاء وبدء عملية البناء بها، ومنطقة بطن البقرة؛ وهي من المناطق التي تم إزالتها حديثًا، وأيضًا منطقة مثلث ماسبيرو الشهيرة، واليوم وبعد عمليات التنمية التي تحدث بها، ومنطقة هضبة الحرفيين بعدما تم إخلاؤها بالكامل وينفذ عليها مشروع كبير لإنشاء مجموعة من الورش الحضارية، لنقل الورش غير البيئية أو المقلقة بيئيًّا إلى هذه المنطقة، ومنطقة الزبالين في مدينة 15 مايو، التي كانت مبنية على مخرات سيل وكان بها مشكلة غرق عندما حدث السيل نتيجة البناء في غير مناطق مؤهلة للبناء، وتم إخلاؤها، ومنطقة تل العقارب الشهيرة ومنطقة الطيبي؛ حيث تم اليوم بناء روضة السيدة وإخلاء منطقة الطيبي وسيتم عليها بناء امتداد لروضة السيدة حتى يتم تغيير وجه قلب القاهرة.

وأوضح مدبولي أن منطقة الأسمرات 1 و2 استوعبت كل هذه المناطق، وهي منطقة متكاملة بها كل الخدمات والوحدات على أعلى مستوى، بالإضافة إلى منطقة المحروسة 1 و2، وأهالينا 1.

واستعرض رئيس الوزراء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صورًا توضيحية لجزء من التطوير الذي يحدث بالمثلث قبل وبعد، كما استعرض المناطق التي سيتم إخلاؤها خلال الشهر أو الشهرين القادمين مثل منطقة سن العجوز التي تعد منطقة غير آمنة وموجودة في محافظة الجيزة، وعرض صورًا للوحدات التي سيتم نقل السكان فيها بحدائق أكتوبر، اعتبارًا من الأسبوع المقبل؛ حيث يتم تسكين المواطنين، بالإضافة إلى منطقة عزبة أبو قرن وهي آخر منطقة كبيرة يتم إخلاؤها والملاصقة لجامع عمرو بن العاص بمنطقة الفسطاط، والتي تعد من أكبر المناطق غير الآمنة.

وأشار مدبولي إلى أنه تم البدء منذ أسبوع في تسكين العائلات، ولفت إلى أن هناك 250 أسرة تم تسكينها بالفعل.

وأوضح مدبولي بشأن منطقة السلام، أنها منطقة بديلة لزرايب 15 مايو، وسيتم بدء إجراءات التسكين بها، ومنطقة أرض الخيالة، والتى تم الانتهاء من العمارات بها وبقيت الخدمات المتكاملة للبدء في إعادة تسكينها، مشيرًا إلى أنه مخطط إنهاء كل مناطق القاهرة قبل نهاية هذا العام، واختفاء جميع المناطق غير الآمنة مثل باقي المحافظات.