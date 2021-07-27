بالصور.. نواب وصحفيون في عزاء والد محمد شبانة

وزير النقل: وصول أول قطار مونوريل إلى الإسكندرية.. ولم نكرم كمسري

كتب- مينا غالى

تصوير هاني رجب

بدأ منذ قليل عزاء شبانة عبد العزيز والد الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، ونائب مجلس الشيوخ، بدار مناسبات النخيل بالتجمع الأول بالقرب أكاديمية الشرطة.

وتوافد عدد من الصحفيين والنواب على العزاء، على رأسهم الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، وكذلك النائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ.

وسبق أن تقدم عدد من زملاء الكاتب الصحفي محمد شبانة بالعزاء ومنهم خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، قائلا: خالص العزاء للصديق العزيز محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، لوفاة المغفور له بإذن الله والده، تغمد الله الفقيد برحمته وألهم الأسرة الصبر والسلوان."