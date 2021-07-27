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برلماني: رئيس "النواب" من رموز الصعيد.. وجبالي: كلنا واحد وأحب جميع المصريين

04:15 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
برلماني: رئيس "النواب" من رموز الصعيد.. وجبالي: كلنا واحد وأحب جميع المصريين

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إنه رغم كونه من صعيد مصر؛ فإنه يحب جميع المصريين، و"جميعنا واحد لا فرق بيننا".

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في نهاية دور الانعقاد الأول، ردًّا على حديث أحد النواب الذي قال إن الصعيد يفخر بوجود رئيس البرلمان كرمز من رموز الصعيد.

وقال جبالي مداعبًا النائب الذي أشاد به: "أنا صعيدي ولا أريد أن أُتَّهم أنني منحاز للصعيد.. كلنا مصريون".

ووجه رئيس مجلس النواب رسالة طمأنة إلى النواب الراغبين في الحصول على الكلمة، قائلاً: "اطمئنوا أطبق العدالة المطلقة في إعطاء الكلمة بالدور.. إذا خالفت الدور حاسبوني".

حنفي جبالي مجلس النواب صعيد مصر

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