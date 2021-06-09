حدث ليلاً| حادث مروري مروع على طريق الإسكندرية وغلق صفحة مرتضى منصور بـ"فيسبوك"

شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

انخفاض كبير بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 551 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 197832 حتى اليوم.

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حادث مروري مروع على طريق القاهرة- الإسكندرية

لقي شخصان على الأقل مصرعهما فيما أصيب 8 آخرين في اصطدام سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.

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أوباما: الحزب الجمهوري افتقر لشجاعة التصدي لأكاذيب ترامب

اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أنّ الحزب الجمهوري لم يتحلَّ بالشجاعة للتنديد بأكاذيب خلفه دونالد ترامب بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة والاعتداء على مقرّ الكونجرس في واشنطن.

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السيطرة على حريق بمحطة حاصلات زراعية في البحيرة

سيطرت قوات الحماية المدنية في البحيرة على حريق هائل اندلع بمحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 85 جوار مدينة النوبارية.

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غلق صفحة مرتضى منصور على فيسبوك

فوجئ رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بغلق صفحة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، حيث لم يتمكن متابعوه من التفاعل عليها.

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أوكرانيا تعدل بيانًا لمحادثة بين بايدن وزيلينسكي تحت ضغط أمريكي واضح

عدل مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيانه لمحادثة هاتفية له مع نظيره الأمريكي جو بايدن، تحت ضغط واضح من الولايات المتحدة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف أسباب تدميره للمكاتب الإعلامية في غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن أسباب تدميره لبرج سكني يضم مكاتب إعلامية في قطاع غزة خلال غارة جوية مثيرة للجدل قبل عدة أسابيع.

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