جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف أسباب تدميره للمكاتب الإعلامية في غزة

تل أبيب - (د ب أ)

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن أسباب تدميره لبرج سكني يضم مكاتب إعلامية في قطاع غزة خلال غارة جوية مثيرة للجدل قبل عدة أسابيع.

وزعم في بيان لجيش الاحتلال اليوم أن حركة حماس الإسلامية كانت تعمل هناك على تكنولوجيا لتعطيل عمل نظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي، مضيفًا أنه تم تخزين معدات خاصة لهذا الغرض في المبنى.

وبحسب البيان فإن المعدات ستدمر نتيجة لانهيار البرج.

وقصف سلاح الجو الإسرائيلي البرج في غزة في منتصف شهر مايو الماضي خلال فترة النزاع المسلح الأخير مع المسلحين الفلسطينيين.

بالإضافة إلى أمور أخرى، تعرضت مكاتب وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" وقناة "الجزيرة" القطرية للتدمير.

وكانت إسرائيل قد حذرت السكان قبل الهجوم.

وكان رد فعل أسوشيتد برس يعبر عن الرعب، وأثارت جمعيات الصحفيين مخاوف جدية.

يشار إلى أنه بادئ الأمر برر الجيش الإسرائيلي الهجوم بشكل أقل صراحة بالقول إن المخابرات العسكرية التابعة لحماس استخدمت المبنى.