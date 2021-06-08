أوكرانيا تعدل بيانًا لمحادثة بين بايدن وزيلينسكي تحت ضغط أمريكي واضح

كييف - (د ب أ)

عدل مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيانه لمحادثة هاتفية له مع نظيره الأمريكي جو بايدن، تحت ضغط واضح من الولايات المتحدة.

وكان الحديث يدور بشأن دعم الولايات المتحدة المزعوم لانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت كييف قد نقلت في الأصل بشكل غير مباشر عن بايدن قوله إنه تعهد "بالدعم الكامل للتكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا". بالإضافة إلى ذلك، شدد بايدن على أهمية إعطاء أوكرانيا منظورا ملموسا بشأن عضوية الناتو.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن البيان الذي تم نشره في وقت متأخر من أمس الاثنين تم تغييره بعد اتصال هاتفي من واشنطن. والآن تقول ببساطة إن "موقف أوكرانيا" سيؤخذ في الاعتبار في قمة الناتو يوم الاثنين المقبل في بروكسل. ولم يعد هناك أي ذكر لدعم انضمام أوكرانيا إلى التحالف العسكري.

وخلال المكالمة الهاتفية، دعا بايدن نظيره الأوكراني لزيارة واشنطن. وأراد زيلينسكي في الأصل لقاء الرئيس الأمريكي قبل قمته مع زعيم الكرملين فلاديمير بوتين المقرر انعقادها الأسبوع المقبل.

وتصر كييف على إمكانية حصولها على عضوية ملموسة في حلف الناتو؛ بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا ودعم روسيا المستمر للانفصاليين في شرق أوكرانيا، وترى أوكرانيا نفسها مهددة عسكريا من قبل جارتها الكبيرة.