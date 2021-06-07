"طاقة النواب" تستعرض مشروعَي قانونين بالترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب.. تعرف عليهما

كتب- نشأت علي:

عرض خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة بشأن مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب.

وجاء مشروع القانون الأول بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

وجاء مشروع القانون الثاني بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "بي بي مصر" (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).

وأكد تقرير اللجنة أن قطاع البترول والغاز في منطقة الصحراء الشرقية يحقق طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا في ظل الاكتشافات الجديدة في هذه المنطقة والتي تعد أهم ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال استخراج البترول والغاز الطبيعي.