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مصر واليونان يتوافقان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل حول ملء سد النهضة

01:59 م الإثنين 21 يونيو 2021
مصر واليونان يتوافقان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل حول ملء سد النهضة

الرئيس السيسي وكيرياكوس ميتسوتاكيس

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وبحسب بيان، تم التباحث حول موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف، فضلاً عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في المفاوضات الحالية.

كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان اليونان سد النهضة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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