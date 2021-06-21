مصر واليونان يتوافقان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل حول ملء سد النهضة

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وبحسب بيان، تم التباحث حول موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف، فضلاً عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في المفاوضات الحالية.