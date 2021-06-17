قمر التربيع الأول.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي الليلة

كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي، قمر التربيع الأول لشهر ذو القعدة مساء اليوم الخميس، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن قمر التربيع الأول سيشرق عند الظهر حسب التوقيت المحلي وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن القمر سيصل لحظة التربيع الأول صبيحة يوم الجمعة 18 يونيو عند الساعة 06:54 صباحا بتوقيت السعودية ( 03:54 صباحا بتوقيت جرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

وتابعت: تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر الرئيسية بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.​