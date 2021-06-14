بعد واقعة فيديو الطماطم.. مسؤول بـ"الزراعة" يكشف بالأرقام عن كمية إنتاج المحصول في مصر

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، إن واقعة الفيديو المتداول لأحد المزارعين يلقي بكمية من محصول الطماطم بأحد المصارف، لا تستحق كل هذا الجدل، موضحًا أن العام الجاري من أفضل مواسم محصول الطماطم.

وأضاف عطا، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن مصر تزرع 500 ألف فدان طماطم بمتوسط إنتاج 7.5 مليون، لافتًا إلى أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد تتراوح بين 15 و18 طنًّا؛ مما يشير إلى جودة المحصول.

وتابع رئيس الإدارة المركزية بأننا حاليًّا في فترة زراعة المحصول الصيفي؛ حيث تبديل العروات، مؤكدًا أن الأسعار في السوق المحلية مناسبة للغاية والمنتج موجود في كل مكان.

وأشار عطا إلى أن الإدارة المركزية للبساتين تنشر التوصيات الفنية بأي محصول قبل وأثناء وبعد زراعته، مضيفًا أن مصر دولة رائدة في زراعة محصول الطماطم وتصديره.

كان قد تم تداول فيديو لأحد المزارعين يلقي بكمية من محصول الطماطم بأحد المصارف؛ مما تسبب في حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

وتشتهر محافظات البحيرة والإسماعيلية والفيوم وسوهاج وبني سويف والمنيا وقنا والجيزة والإسكندرية والشرقية بزراعة محصول الطماطم.