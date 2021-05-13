قادمة على متن طائرة تركية.. المطار يمنع دخول برازيلية مصابة بفيروس كورونا

11:52 ص الخميس 13 مايو 2021
قادمة على متن طائرة تركية.. المطار يمنع دخول برازيلية مصابة بفيروس كورونا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، راكبة برازيلية الجنسية من دخول البلاد، وتم إعادتها فور وصولها المطار على نفس الطائرة.

يأتي ذلك بعد ثبوت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها للاختبار السريع ID NOW COVID-19 Test داخل صالة المطار.

وقالت مصادر بمطار القاهرة: أثناء إنهاء إجراءات وصول وفحص الركاب القادمين على الطائرة التركية والقادمة من إسطنبول وعلى متنها 150 راكبا، تبين وجود ركاب ترانزيت منهم راكبة برازيلية الجنسية، على الفور تم عمل مسحة لها بمعرفة أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتبين أنها إيجابية، وتم اتخاذ الإجراءات لإعادة الراكبة على نفس الطائرة التي وصلت عليها.​

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