القاهرة 5.28 صباحا.. مواعيد صلاة عيد الفطر بمدن ومحافظات الجمهورية

11:40 م الثلاثاء 11 مايو 2021
القاهرة 5.28 صباحا.. مواعيد صلاة عيد الفطر بمدن ومحافظات الجمهورية

صلاة عيد الفطر- أرشيفية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك، بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدا الأربعاء الـ ١٢ من مايو لعام 2021، هو المتمم لشهر رمضان 1442 هجرية.

وأكد المفتي في بيان اليوم الثلاثاء، أن بعد الخميس الـ 13 من مايو، هو أول أيام شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص التهنئة بهذه المناسبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

وجاءت مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك، كما يلي:

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صلاة عيد الفطر دار الإفتاء المصرية مواعيد صلاة عيد الفطر

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