"حماة الوطن": ما يحدث في القدس انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

(مصراوي):

أدان حزب حماة الوطن الانتهاك الصارخ والسافر والهمجي لاقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، واستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الحزب في بيان له، اليوم الاثنين، إن هذه الأفعال تعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.

ورفض الحزب كافة محاولات الجانب الإسرائيلي التغول على حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين واحترام قدسية المسجد الأقصى وعدم السعي إلى مزيد من التصعيد وما يترتب عليه من أحداث ستزيد من قتامة المشهد الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد الحزب ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية مسئولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.