فيديو أهداف مباراة ليفربول و مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

حقق ليفربول فوزا مهما على نظيره مارسيليا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف ليفربول كلا من: دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 1+45، جيرونيمو رولي لاعب مارسيليا عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 72، كودي جاكبو في الدقيقة 2+90.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب دوري الأبطال، بينما توقف مارسيليا عند النقطة 9 ليحتل المركز التاسع عشر.