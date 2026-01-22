مباريات الأمس
فيديو أهداف مباراة ليفربول و مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

12:07 ص 22/01/2026
حقق ليفربول فوزا مهما على نظيره مارسيليا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف ليفربول كلا من: دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 1+45، جيرونيمو رولي لاعب مارسيليا عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 72، كودي جاكبو في الدقيقة 2+90.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب دوري الأبطال، بينما توقف مارسيليا عند النقطة 9 ليحتل المركز التاسع عشر.

