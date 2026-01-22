فيديو أهداف مباراة ليفربول و مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
كتب - محمد عبد السلام:
-
-
-
-
حقق ليفربول فوزا مهما على نظيره مارسيليا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا.
وسجل أهداف ليفربول كلا من: دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 1+45، جيرونيمو رولي لاعب مارسيليا عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 72، كودي جاكبو في الدقيقة 2+90.
وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب دوري الأبطال، بينما توقف مارسيليا عند النقطة 9 ليحتل المركز التاسع عشر.
خابكو يضيف الثالث لليفربول— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2026
#دوري_أبطال_أوروبا #UCL | #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/K7P5q91dDC
⚽️ سوبوسلاي يعطي التقدم لليفربول من ضربة حرة متقنة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2026
#دوري_أبطال_أوروبا #UCL | #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/COgOa1ACVv
🔔— EPL World (@EPLworld) January 21, 2026
مجهود شخصي أم هدف عكسي؟ 🤔
ليفربول يسجل الهدف الثاني أمام أولمبيك مارسيليا، عن طريق فريمبونغ ⭐pic.twitter.com/Ahhjlt7lWY